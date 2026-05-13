Арестован соучастник жестокой расправы над спортсменом Исаевым
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _venom_90
В Калуге полиция вычислила и задержала соучастника убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Его арестовали, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону. Известно, что фигурант не раз угрожал жертве расправой и помог знакомому совершить преступление.
«53-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве) и на основании собранных следствием материалов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
Напомним, Дмитрий Исаев был застрелен в Калуге в ночь на 7 мая. В убийстве обвиняют бывшего ухажёра его нынешней девушки, который решил отомстить после разрыва с возлюбленной. Подозреваемого Евгения Родина задержали в Брянской области. В суде он раскаялся и признал свою вину.
