Арестован соучастник жестокой расправы над спортсменом Исаевым

В Калуге полиция вычислила и задержала соучастника убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Его арестовали, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону. Известно, что фигурант не раз угрожал жертве расправой и помог знакомому совершить преступление.

«53-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве) и на основании собранных следствием материалов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.