Убийца чемпиона Дмитрия Исаева признал вину в суде
Мужчина, которого обвиняют в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, сознался в расправе над спортсменом. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
«Он признал вину в совершении преступления», — заявили в прокуратуре.
Напомним, 7 мая в Калуге застрелили Дмитрия Исаева — чемпиона страны по функциональному многоборью. В убийстве обвиняют бывшего ухажёра его нынешней девушки: тот не смог смириться с расставанием и, предположительно, затаил обиду — его задержали в тот же день. Суд отправил фигуранта под стражу на два месяца. Открещиваться от расправы было бы не очень предусмотрительно, ведь он попал на камеры во время совершения преступления.
