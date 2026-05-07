В Калуге ревнивец застрелил чемпиона России по по функциональному многоборью

В Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. По данным Telegram-канала SHOT, спортсмена убили из ружья, предположительно, марки ИЖ.

Спортивный клуб, в котором работал Исаев, подтвердил трагическую гибель атлета. Представители сообщили, что дата и время похорон будут известны позже.

«Сложно писать о таком… Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким!», — говорится в сообщении.

Главный подозреваемый в убийстве Исаева — бывший парень девушки, с которой на данный смерти встречался спортсмен. Ревнивец не смог пережить расставание и напал на атлета. На месте происшествия работают правоохранители. Сам Исаев был мастером спорта международного класса и чемпионом России 2019 года.

Ранее стало известно, что умер бывший гонщик «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос. Ему был 101 год — он считался старейшим пилотом серии. Да Силва Рамос выступал в «Формуле-1» за команду Gordini и провёл два сезона. Всего он стартовал в семи Гран-при, впервые выйдя на трассу в Нидерландах в 1955 году.