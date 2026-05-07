В Калуге ревнивец застрелил чемпиона России по по функциональному многоборью
Дмитрий Исаев. Обложка © VK / LOGOVO ZVERYA | Функциональный тренинг
В Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. По данным Telegram-канала SHOT, спортсмена убили из ружья, предположительно, марки ИЖ.
Спортивный клуб, в котором работал Исаев, подтвердил трагическую гибель атлета. Представители сообщили, что дата и время похорон будут известны позже.
«Сложно писать о таком… Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким!», — говорится в сообщении.
Главный подозреваемый в убийстве Исаева — бывший парень девушки, с которой на данный смерти встречался спортсмен. Ревнивец не смог пережить расставание и напал на атлета. На месте происшествия работают правоохранители. Сам Исаев был мастером спорта международного класса и чемпионом России 2019 года.
