Старейший экс-пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос умер в возрасте 100 лет

Бывший пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос, считавшийся старейшим гонщиком серии, скончался на 101-м году жизни. О смерти гонщика сообщил портал Motorsport.com.

Да Силва Рамос выступал в «Формуле-1» в составе команды Gordini и участвовал в двух сезонах чемпионата мира. За карьеру он стартовал в семи Гран-при, дебютировав на этапе в Нидерландах в 1955 году. Наиболее успешным выступлением стало пятое место на Гран-при Монако 1956 года, принесшее ему два очка.

Помимо «Формулы-1», он принимал участие в гонках на выносливость, включая «24 часа Ле-Мана» и Mille Miglia. С апреля 2023 года до своей смерти Рамос оставался старейшим живущим гонщиком, выступавшим в чемпионате «Формулы-1».

