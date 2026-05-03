Зумер из «Мерседеса» выиграл третью гонку подряд в «Формуле-1»

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Спортсмен стартовал с поул-позиции и одержал третью победу подряд. До этого он финишировал первым на этапах в Китае и Японии.

Антонелли вышел в лидеры на 11-м повороте . Видео © X / Formula 1

Второе место занял пилот «Макларена» и действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис. Британец уступил Антонелли 2,728 секунды. На третьей строчке — партнёр Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри. Его отставание от лидера составило 26,722 секунды.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер шёл третьим, но на последнем круге потерял управление. Машина развернулась на трассе и задела ограждение. Пилот смог завершить заезд и опустился на шестую позицию.

В общем зачёте лидирует Антонелли (75 очков). Далее идут британец Джордж Расселл («Мерседес», 68 очков) и монегаск Леклер (55).

«Мерседес» возглавляет таблицу Кубка конструкторов — 180 очков. «Феррари» идёт на второй строчке с 112 очками. На третьей позиции — «Макларен» с 94 баллами. Следующий этап «Формулы-1» пройдёт в Канаде с 22 по 24 мая.

Напомним, Кими Антонелли взял поул в квалификации Гран-при. Тогда итальянец опередил нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Замкнул первую тройку монегаск Шарль Леклер на «Феррари».