Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве чемпиона России Исаева
Дмитрий Исаев. Обложка © VK / Дмитрий Исаев
Суд в Калуге отправил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщил судья в ходе заседания.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до окончания предварительного расследования.
Напомним, убийство произошло в ночь на 7 мая на улице Болотникова. Раненого спортсмена экстренно госпитализировали, но медики не смогли спасти ему жизнь. Преступника задержали. Им оказался 41-летний Евгений Р. Убийца ранее был в розыске и имел криминальное прошлое, включая обвинения в мошенничестве и угрозах убийством.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.