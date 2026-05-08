8 мая, 11:01

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве чемпиона России Исаева

Дмитрий Исаев. Обложка © VK / Дмитрий Исаев

Суд в Калуге отправил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщил судья в ходе заседания.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до окончания предварительного расследования.

Напомним, убийство произошло в ночь на 7 мая на улице Болотникова. Раненого спортсмена экстренно госпитализировали, но медики не смогли спасти ему жизнь. Преступника задержали. Им оказался 41-летний Евгений Р. Убийца ранее был в розыске и имел криминальное прошлое, включая обвинения в мошенничестве и угрозах убийством.

Александра Мышляева
