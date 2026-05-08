Стала известна личность убийцы чемпиона Исаева — это рецидивист из базы розыска

35-летнего гимнаста из Калуги Дмитрия Исаева застрелил 41-летний Евгений Р. из ружья. Личность обвиняемого выяснил SHOT. Убийца ранее был в розыске и имел криминальное прошлое, включая обвинения в мошенничестве и угрозах убийством.

Как выяснилось, Евгений был в отношениях с 25-летней фитнес-тренершей Викторией, которая ушла к Дмитрию. Не выдержав унижения, рецидивист вызвал спортсмена на разговор и дважды выстрелил в него, предположительно, из ружья марки ИЖ.

Это трагическое событие потрясло Калужскую область, где продолжает расследование происшествия. Само убийство произошло в ночь на 7 мая на улице Болотникова. После ранения спортсмена доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Убийцу задержали. Дмитрий Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью.