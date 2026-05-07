Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Дмитрия Исаева в Калуге

В Калужской области задержан предполагаемый убийца гимнаста Дмитрия Исаева — 41-летний мужчина попытался скрыться, но силовики нашли его за пределами города. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, нападавший выпустил в спортсмена около трёх пуль. Исаев скончался в больнице от полученных ранений.

Погибший был чемпионом России по функциональному многоборью, а также имел звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Калуге был застрелен чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. Основной подозреваемый — экс-возлюбленный девушки, с которой гимнаст встречался на момент своей гибели. Мужчина не смог смириться с расставанием.