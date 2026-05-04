Убийца астрофизика из «таинственного» списка ФБР не признал вину

В США продолжается разбирательство по делу об убийстве известного астрофизика Карла Гриллмайра. Обвиняемый в преступлении, 29-летний сосед ученого Фредди Снайдер, на заседании суда 29 апреля отказался признать свою вину, при этом все время улыбаясь судье, пишет New York Post.

Инцидент произошёл 16 февраля. Полиция прибыла к дому 67-летнего Гриллмайра по вызову и обнаружила учёного на крыльце с тяжёлыми огнестрельными ранениями. Несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось. Вскоре после этого был задержан Фредди Снайдер; перед арестом он успел угнать автомобиль у своей матери.

Снайдер, проживавший в трёх километрах от астрофизика, неоднократно нарушал границы частной собственности Гриллмайра. Ранее, 20 декабря 2025 года, ученый уже вызывал полицию из-за появления соседа на своей территории. Тогда правоохранители задержали Снайдера с заряженной винтовкой, на которую у него не было разрешения. Мужчина объяснил наличие оружия необходимостью защиты от диких животных, однако его утверждение о том, что он направлялся на почту, не соответствовало действительности, так как почтовое отделение находилось в противоположной стороне.

После первоначального ареста за незаконное хранение оружия Снайдера отпустили под залог. 5 февраля прокуратура подала ходатайство о прекращении дела в связи с отсутствием у него судимостей. Спустя 11 дней после снятия обвинений Снайдер вновь проник на территорию Гриллмайра и совершил нападение с применением огнестрельного оружия.

Карл Гриллмайр получил мировую известность как специалист по космическим телескопам. Он внес значительный вклад в разработку методов обнаружения экзопланет, которые в настоящее время применяются при работе космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Сообщается, что имя Гриллмайра фигурирует в списке из 11 ученых, обстоятельства смертей и исчезновений которых расследует ФБР по распоряжению Белого дома.

Вместе с этим в США обсуждают череду загадочных смертей, убийств и исчезновений специалистов, связанных с Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии. Первым в списке упоминается Майкл Дэвид Хикс, много лет работавший в структуре и занимавшийся исследованием астероидов и комет, потенциально опасных для Земли. Учёный умер в 59 лет, при этом официальная причина смерти не раскрывалась, а информации о вскрытии или проблемах со здоровьем в открытых источниках не приводилось.