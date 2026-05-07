На видео попал момент убийства 35-летнего чемпиона Дмитрия Исаева

Появилось видео убийства 35-летнего чемпиона России по многоборью Дмитрия Исаева, которое произошло в Калуге. На кадрах, которые выложил журналист Евгений Серкин, видно, как спортсмен разговаривает с двумя мужчинами возле автомобиля.

Один из злоумышленников неожиданно выстрелил в Исаева, а после его падения сделал ещё один выстрел. Оба подозреваемых с места происшествия скрылись, но позже были задержаны правоохранительными органами.

Кроме того, по информации Серкина, подозреваемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержали, когда он направлялся в сторону Брянска. Выяснилось, что стрелок пытался скрыться на автомобиле, и, по всей видимости, планировал затем уехать в Белоруссию.

Напомним, в Калуге был застрелен чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. В Калужской области задержали предполагаемого убийцу — 41-летнего мужчину, который пытался скрыться, но силовики нашли его за пределами города. Основным подозреваемым называют бывшего возлюбленного девушки, с которой Исаев встречался на момент гибели. Исаев был не только чемпионом России по функциональному многоборью, но и кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.