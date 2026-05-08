8 мая, 12:16

«Игра в прятки» не задалась: Появились новые подробности поимки убийцы Дмитрия Исаева

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Появились новые детали задержания подозреваемого в убийстве 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Беглец на автомобиле проигнорировал требование об остановке в Брянской области и рванул в сторону Орла, но полицейские начали погоню, сообщает МВД-Медиа.

В какой-то момент мужчина бросил машину и попытался укрыться в лесополосе, однако эту «игру в прятки» он также проиграл. Сотрудники полиции настигли его и задержали.

По внешним признакам беглец находился в состоянии опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался. В результате на него составили сразу три административных протокола. Задержанного доставили в Калугу.

На видео попал момент убийства 35-летнего чемпиона Дмитрия Исаева

Напомним, 7 мая в Калуге застрелили Дмитрия Исаева — чемпиона страны по функциональному многоборью. В убийстве подозревают бывшего ухажёра его нынешней девушки: тот не смог смириться с расставанием и, предположительно, затаил обиду — его задержали в тот же день. Суд отправил фигуранта под стражу.

Юрий Лысенко
