«Как без тебя жить»: Девушка убитого чемпиона Исаева сделала душераздирающее заявление
Обложка © VK / Дмитрий Исаев
Возлюбленной погибшего Дмитрия Исаева является 25-летняя Виктория Р., работающая учителем физкультуры и тренером в одной из школ Калуги. Как и Дмитрий, она также активно занималась спортом и участвовала в соревнованиях. Девушка тяжело переживает утрату. Причиной трагедии стала встреча спортсмена с бывшим молодым человеком его нынешней девушки.
«Я не знаю, как без тебя жить… Люблю тебя, Димуль! Здесь комментарии излишни. Это самый лучший мужчина, спортсмен, порядочный семьянин, душа компании, добрый», — рассказала в беседе с kp.ru.
Как Life.ru писал ранее, в ночь на 7 мая в Калуге убили чемпиона страны по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Подозреваемого в преступлении уже взяли под стражу — им оказался ранее судимый бывший его возлюбленной, числившийся в розыскной базе. В суде он полностью признал свою вину. Знакомые погибшего рассказали, что спортсмен отличался добрым и жизнерадостным нравом, был абсолютно неконфликтным человеком.
