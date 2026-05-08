День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 14:10

«Как без тебя жить»: Девушка убитого чемпиона Исаева сделала душераздирающее заявление

Девушка убитого чемпиона Исаева заявила, что не знает, как без него жить

Обложка © VK / Дмитрий Исаев

Обложка © VK / Дмитрий Исаев

Возлюбленной погибшего Дмитрия Исаева является 25-летняя Виктория Р., работающая учителем физкультуры и тренером в одной из школ Калуги. Как и Дмитрий, она также активно занималась спортом и участвовала в соревнованиях. Девушка тяжело переживает утрату. Причиной трагедии стала встреча спортсмена с бывшим молодым человеком его нынешней девушки.

«Я не знаю, как без тебя жить… Люблю тебя, Димуль! Здесь комментарии излишни. Это самый лучший мужчина, спортсмен, порядочный семьянин, душа компании, добрый», — рассказала в беседе с kp.ru.

«Игра в прятки» не задалась: Появились новые подробности поимки убийцы Дмитрия Исаева
«Игра в прятки» не задалась: Появились новые подробности поимки убийцы Дмитрия Исаева

Как Life.ru писал ранее, в ночь на 7 мая в Калуге убили чемпиона страны по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Подозреваемого в преступлении уже взяли под стражуим оказался ранее судимый бывший его возлюбленной, числившийся в розыскной базе. В суде он полностью признал свою вину. Знакомые погибшего рассказали, что спортсмен отличался добрым и жизнерадостным нравом, был абсолютно неконфликтным человеком.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar