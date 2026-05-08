8 мая, 12:52

Друг убитого в Калуге спортсмена Исаева раскрыл детали их последнего разговора

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _venom_90

Убитый в Калуге чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев отличался добрым и жизнерадостным характером, он был неконфликтным человеком, рассказали знакомые спортсмена после сообщений о его гибели.

На видео попал момент убийства 35-летнего чемпиона Дмитрия Исаева
«Добродушный, всегда в отличном настроении, зла никому никогда не делал, я не знаю, с кем он мог конфликтовать», — отметил в интервью 360.ru знакомый убитого Борис Денисов.

Он подчеркнул, что накануне трагедии разговаривал с другом по телефону. Исаев занимался обычными делами: продлевал справки для вождения и оружия, продолжал тренировки и работал в привычном режиме.

Напомним, в ночь на 7 мая в Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Подозреваемый в убийстве уже задержан, им оказался рецидивист из базы розыска, который признал вину в суде.

