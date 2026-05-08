Друг убитого в Калуге спортсмена Исаева раскрыл детали их последнего разговора

Убитый в Калуге чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев отличался добрым и жизнерадостным характером, он был неконфликтным человеком, рассказали знакомые спортсмена после сообщений о его гибели.

«Добродушный, всегда в отличном настроении, зла никому никогда не делал, я не знаю, с кем он мог конфликтовать», — отметил в интервью 360.ru знакомый убитого Борис Денисов.

Он подчеркнул, что накануне трагедии разговаривал с другом по телефону. Исаев занимался обычными делами: продлевал справки для вождения и оружия, продолжал тренировки и работал в привычном режиме.