Не дала проверить водителя: пассажирка с ножом набросилась на полицейского

Пассажирка автомобиля ранила ножом сотрудника ДПС в Махачкале, когда полицейские решили проверить водителя на состояние опьянения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Машину остановили на перекрёстке улиц Казанбаева и Казбекова. Поведение находившегося за рулём мужчины показалось инспекторам подозрительным, поэтому ему предложили пройти проверку на алкоголь.

Во время разбирательства ехавшая вместе с ним женщина достала нож и ранила одного из полицейских. О характере травмы сотрудника и его состоянии пока не сообщается.

По данным канала, это не первый подобный эпизод с участием пассажирки. Утверждается, что за повторное применение насилия в отношении представителя власти ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Официальных комментариев МВД и Следственного комитета, а также информации о возбуждении уголовного дела на момент публикации нет.

Ранее Life.ru рассказывал о попытке нападения с ножом на полицейского на блокпосту в Дагестане. Мужчина бросился в сторону сотрудника, после чего тот применил табельное оружие.