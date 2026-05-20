Присяга на убийство: Террористы убедили 8 подростков со Ставрополья напасть на полицейских
Обложка © Пресс-служба СУ СК по Ставрополью
В Ставропольском крае завершили расследование дела о террористическом сообществе, участники которого, по версии следствия, готовили нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, обвинение предъявлено восьмерым подросткам. Им вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней, а также содействие террористической деятельности — в зависимости от роли каждого.
Следствие считает, что в апреле 2025 года 16-летний житель села Курсавка через мессенджер вступил в запрещённую в России вооружённую группировку и заявил о готовности выполнять её поручения. Затем подросток, как полагают правоохранители, вовлёк в ячейку 20-летнего родственника и несовершеннолетних знакомых 14–16 лет.
«Соучастники планировали совершить нападения на полицейских в одном из муниципалитетов края. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
