Не прогуливали и не стояли на учёте: МВД составило общий портрет подростков, нападавших на школы

Подростки, совершавшие нападения в учебных заведениях, чаще всего не выглядели как проблемные ученики и не попадали в поле зрения профилактических служб. Об этом заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на форуме «Антитеррор», который проходит в Красноярске с 20 по 22 мая.

По его словам, в прошлом году ученики совершили 11 нападений на школьников и педагогов в девяти регионах России. Ещё 21 нападение на учащихся и преподавателей удалось предотвратить в 15 субъектах.

Богданов отметил, что МВД проанализировало обстоятельства таких случаев, чтобы понять, какие факторы могли привести к трагедиям. Вывод оказался неочевидным: большинство нападавших росли во внешне благополучных полных семьях.

«Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев это дети из полных, внешних благополучных семей. Проживают в благополучном жилье. Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов», — сказал он.

Представитель МВД добавил, что такие подростки обычно посещали занятия и почти не пропускали школу. Учились они удовлетворительно, а учителя чаще давали им положительные характеристики. При этом эти дети, как правило, не стояли на учёте в образовательных организациях, у участковых и в подразделениях по делам несовершеннолетних. Также у них не было заметных конфликтов со сверстниками. Именно из-за внешнего благополучия, по словам Богданова, такие подростки часто оставались вне поля зрения системы профилактики.