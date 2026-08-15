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15 августа, 09:44

Тело изнасилованной и задушенной женщины нашли в овраге в Кронштадте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция Кронштадта задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве 36-летней женщины. Тело погибшей со следами удушения и изнасилования нашли в овраге на Рыбачьем проезде. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тело погибшей нашли случайные прохожие в овраге у дома №5 по Рыбачьему проезду глубокой ночью 15 августа. Полицейские оперативно вышли на след предполагаемого преступника: им оказался 28-летний неработающий мужчина из Кронштадта, которого задержали на улице Комсомола. Сейчас правоохранители готовят документы для возбуждения уголовного дела и определяются с мерой пресечения для задержанного. Детали трагедии выясняются.

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Наталья Демьянова
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