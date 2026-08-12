В Подмосковье арестовали мать, столкнувшую 3-летнюю дочь с балкона 10-го этажа

В Сергиевом Посаде суд арестовал женщину, которая столкнула свою трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Мособлсуде и управлении СК РФ по региону.

Суд арестовал мать, выбросившую маленькую дочь с балкона 10-го этажа в Подмосковье. Видео © Telegram / СК Подмосковья

По версии следствия, женщина была пьяна и на почве внезапной злости столкнула девочку через ограждение балкона. Ребёнок упал с огромной высоты, но выжил — его срочно госпитализировали и оказали помощь.

27-летняя обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд заключил её под стражу до 10 октября.

Напомним, трагедия произошла в доме на Московском шоссе. Девочка выжила, но получила множественные травмы и была госпитализирована. Мать признала вину, однако объяснить свой поступок не смогла. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Московской области.