«Не надо!» Соседка слышала душераздирающие мольбы девочки, которую мать сбросила с балкона

Трёхлетняя девочка кричала «не надо» перед тем, как мать, по версии следствия, столкнула её с балкона многоэтажного дома в Сергиевом Посаде. Об этом РЕН-ТВ рассказала соседка, ставшая очевидцем происшествия.

Женщина сообщила, что ночью услышала шум из соседней квартиры. Среди доносившихся оттуда звуков она различила истеричный детский голос: ребёнок несколько раз с надрывом повторил «не надо».

Вскоре раздался сильный грохот. Посмотрев вниз, соседка заметила глубокую вмятину на металлическом козырьке, а рядом с ним — лежащую девочку.

Другая местная жительница утверждает, что незадолго до случившегося мать ребёнка видели пьяной на лавочке в компании неизвестных людей.

Напомним, трагедия произошла в доме на Московском шоссе. По официальным данным, нетрезвая мать столкнула дочь с балкона квартиры на десятом этаже. Девочка выжила, но получила множественные травмы и была госпитализирована. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. На допросе она признала вину, однако объяснить свой поступок не смогла. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Московской области.