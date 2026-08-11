«Не надо!» Соседка слышала душераздирающие мольбы девочки, которую мать сбросила с балкона
РЕН-ТВ: Девочка из Подмосковья кричала, перед тем как мать толкнула её с балкона
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Трёхлетняя девочка кричала «не надо» перед тем, как мать, по версии следствия, столкнула её с балкона многоэтажного дома в Сергиевом Посаде. Об этом РЕН-ТВ рассказала соседка, ставшая очевидцем происшествия.
Женщина сообщила, что ночью услышала шум из соседней квартиры. Среди доносившихся оттуда звуков она различила истеричный детский голос: ребёнок несколько раз с надрывом повторил «не надо».
Вскоре раздался сильный грохот. Посмотрев вниз, соседка заметила глубокую вмятину на металлическом козырьке, а рядом с ним — лежащую девочку.
Другая местная жительница утверждает, что незадолго до случившегося мать ребёнка видели пьяной на лавочке в компании неизвестных людей.
Напомним, трагедия произошла в доме на Московском шоссе. По официальным данным, нетрезвая мать столкнула дочь с балкона квартиры на десятом этаже. Девочка выжила, но получила множественные травмы и была госпитализирована. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. На допросе она признала вину, однако объяснить свой поступок не смогла. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Московской области.
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