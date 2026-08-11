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11 августа, 12:50

Отец девочки, которую мать столкнула с балкона в Подмосковье, находится в тюрьме

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Отец трёхлетней девочки из подмосковного Сергиева-Посада, которую собственная мать выбросила с балкона десятого этажа, находится в тюрьме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемая на допросе. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Отец ребёнка отбывает наказание за хулиганство», — уточнил собеседник агентства.

По данным подмосковного СК, женщина признала свою вину, но не смогла объяснить, почему сбросила дочь с балкона. Скоро ей изберут меру пресечения.

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Напомним, в городе Сергиев-Посад Московской области нетрезвая женщина столкнула трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа жилого дома. В результате падения девочка получила множественные травмы, её госпитализировали. Уголовное дело заведено по факту покушения на убийство малолетнего.

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Татьяна Миссуми
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