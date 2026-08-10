Отпечаток на комоде вывел на след спустя 11 лет: СК завершил дело о жутком убийстве матери и дочери

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве женщины и её малолетней дочери в квартире на Шаболовке в Москве в 2015 году. Обвиняемым проходит иностранный гражданин Алексей Мельничук 1993 года рождения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в ночь на 14 февраля мужчина решил ограбить одну из квартир. Он поднялся на крышу дома и через балкон проник внутрь, где начал искать ценности. Хозяйка застала незнакомца в самый разгар деяния, из-за чего тот напал на неё. Свидетелем стала её дочь, которую грабитель также убил, чтобы скрыть преступление.

После этого мужчина попытался уничтожить следы, продолжил искать ценности и похитил имущество на сумму более 568 тысяч рублей. Затем он скрылся, а позднее покинул Россию.

Раскрыть дело спустя годы помогли отпечатки пальцев, оставленные на деревянном комоде. Следователи ещё при осмотре квартиры изъяли пригодные для идентификации следы, а позднее их проверка по информационным базам позволила установить предполагаемого преступника.

Дополнительное изучение записей камер в подъезде показало мужчину, внешне похожего на фигуранта. Выяснилось, что впоследствии Мельничук вернулся в Россию и жил в Костромской области. Там с ним провели следственные действия и предъявили обвинение.

По словам Петренко, на допросе мужчина дал признательные показания и заявил, что действовал из корыстных побуждений. Во время проверки показаний на месте он также рассказал следователям, как пытался уничтожить следы и что забрал из квартиры деньги, украшения и другие ценности. Суд отправил обвиняемого под арест.

Ранее следствие считало главным подозреваемым мужа погибшей. Камеры зафиксировали, что около четырёх утра он вернулся домой, а примерно через полчаса снова покинул подъезд. Сам он утверждал, что не мог дозвониться до супруги. Мужчина в итоге провёл девять месяцев в СИЗО и ещё восемь под домашним арестом, однако позднее обвинения сняли из-за нехватки доказательств. Тогда же ДНК-экспертиза показала, что девочка не была его биологической дочерью, из-за чего появилась версия о возможном мотиве мести.