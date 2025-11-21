Задержан подозреваемый в жестоком убийстве жены и дочери бизнесмена Казаряна в 2015 году

Спустя 10 лет задержан подозреваемый в жестоком двойном убийстве в элитном доме на Шаболовке в Москве. Им оказался 32-летний гражданин Молдавии Алексей Мельничук. После преступления он сбежал из России, но затем вернулся и обосновался в Костромской области. Там его и задержали. Как пишет SHOT, мужчина во всём сознался.

Подозреваемый в убийстве жены и дочери бизнесмена Казаряна. Видео © Следком

По версии следствия, мотивом преступления стало ограбление. В феврале 2015 года Мельничук расправился с женой бизнесмена Викторией Казарян и её 9-летней дочерью Ниной, нанеся им более 40 ножевых ранений. После этого он похитил из квартиры около трёх тысяч долларов и ювелирные изделия.

Ранее главным подозреваемым был сам бизнесмен Хорен Казарян. Камеры сняли, как в четыре ночи он вернулся домой, а через полчаса снова вышел из подъезда. Примерно в это время его супруга и дочь и были убиты. Предприниматель уверял, что не мог дозвониться до Виктории. Мужчина провёл девять месяцев в СИЗО и восемь месяцев под домашним арестом, но из-за отсутствия улик с него сняли все обвинения. Тогда же ДНК-экспертиза установила, что девочка не была его родной дочерью. Это породило версии, будто бы Казарян мог совершить убийства из мести.

У Мельничука нет регистрации на территории России. Он работает инженером по контролю качества.