Пьяная мать столкнула 3-летнюю дочь с балкона 10-го этажа в Подмосковье

В Московской области нетрезвая женщина столкнула трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа жилого дома, в результате падения девочка получила множественные травмы, её госпитализировали. О случившемся пишет прокуратура региона в телеграм-канале.

«В ночь на 10 августа 2026 года 28 -летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире жилого дома расположенного по Московскому шоссе г.Сергиева -Посада столкнула через ограждение балкона свою 3-летнюю дочь», — говорится в тексте.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ход расследования контролирует Сергиево-Посадская городская прокуратура.

Ранее в Красноярском крае задержали 18-летнюю девушку, которая убила собственного трёхмесячного сына. Как рассказали в пресс-службе Следкома, молодая мама живёт с родителями. Утром 5 августа они ушли на работу, а малыш начал плакать. Тогда подозреваемая схватила младенца и задушила.