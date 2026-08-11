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Регион
11 августа, 08:04

Пьяная мать столкнула 3-летнюю дочь с балкона 10-го этажа в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В Московской области нетрезвая женщина столкнула трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа жилого дома, в результате падения девочка получила множественные травмы, её госпитализировали. О случившемся пишет прокуратура региона в телеграм-канале.

«В ночь на 10 августа 2026 года 28 -летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире жилого дома расположенного по Московскому шоссе г.Сергиева -Посада столкнула через ограждение балкона свою 3-летнюю дочь», — говорится в тексте.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ход расследования контролирует Сергиево-Посадская городская прокуратура.

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Татьяна Миссуми
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