Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 21:33

В Ереване новорождённого младенца подбросили во двор дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

В понедельник вечером в одном из спальных районов столицы Армении был обнаружен новорождённый младенец. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, ребёнка нашли во дворе жилого дома на улице Алабяна в Ереване.

«Десятого августа в 20.43 на пульт дежурного оперативного центра МВД поступило сообщение, что возле дома на улице Алабяна в Ереване найден завёрнутый в одежду новорождённый ребёнок», — сказано в заявлении ведомства.

По тревоге оперативно выехали сотрудники уголовной и общинной полиции, а также бригада скорой медицинской помощи. Благодаря слаженным действиям правоохранителей новорождённый был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время, по данным полиции, состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Удочерённая шведской парой девушка спустя 23 года нашла родных родителей в КНР
Удочерённая шведской парой девушка спустя 23 года нашла родных родителей в КНР

Ранее в Хабаровском крае вынесли приговор 49-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре, которая хотела убить собственного новорождённого внука. Инцидент произошёл на дачном участке, где женщина в состоянии алкогольного опьянения принимала роды у своей дочери. Будущая бабушка приобрела для дочери незарегистрированные в России препараты для прерывания беременности, которые девушка принимала в течение нескольких дней. Роды прошли на даче при участии матери, которая после появления ребёнка на свет завернула мальчика в простыню и оставила его в кустах на одном из участков, полагая, что без присмотра он погибнет. Однако смерть младенца наступила от внутриутробной гипоксии, о чём осуждённая не знала.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Армения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar