В Ереване новорождённого младенца подбросили во двор дома

В понедельник вечером в одном из спальных районов столицы Армении был обнаружен новорождённый младенец. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, ребёнка нашли во дворе жилого дома на улице Алабяна в Ереване.

«Десятого августа в 20.43 на пульт дежурного оперативного центра МВД поступило сообщение, что возле дома на улице Алабяна в Ереване найден завёрнутый в одежду новорождённый ребёнок», — сказано в заявлении ведомства.

По тревоге оперативно выехали сотрудники уголовной и общинной полиции, а также бригада скорой медицинской помощи. Благодаря слаженным действиям правоохранителей новорождённый был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время, по данным полиции, состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Хабаровском крае вынесли приговор 49-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре, которая хотела убить собственного новорождённого внука. Инцидент произошёл на дачном участке, где женщина в состоянии алкогольного опьянения принимала роды у своей дочери. Будущая бабушка приобрела для дочери незарегистрированные в России препараты для прерывания беременности, которые девушка принимала в течение нескольких дней. Роды прошли на даче при участии матери, которая после появления ребёнка на свет завернула мальчика в простыню и оставила его в кустах на одном из участков, полагая, что без присмотра он погибнет. Однако смерть младенца наступила от внутриутробной гипоксии, о чём осуждённая не знала.