Жительница Хабаровского края получила 10 лет за попытку убить внука

В Хабаровском крае вынесен приговор 49-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре, которая хотела убить собственного новорождённого внука. Инцидент произошёл на дачном участке, где женщина в состоянии алкогольного опьянения принимала роды у своей дочери. Об этом передаёт краевой Следком.

Как установило следствие, будущая бабушка приобрела для дочери незарегистрированные в России препараты для прерывания беременности, которые девушка принимала в течение нескольких дней. Роды прошли на даче при участии матери, которая после появления ребёнка на свет завернула мальчика в простыню и оставила его в кустах на одном из участков, полагая, что без присмотра он погибнет. Однако смерть младенца наступила от внутриутробной гипоксии, о чём осуждённая не знала.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете Хабаровского края и Еврейской автономной области уточнили, что уголовное дело в отношении лиц, продававших несертифицированные медикаменты, находится в производстве.

Ранее в Ужуре задержали 18-летнюю девушку, которая убила собственного трёхмесячного сына. Как рассказали в пресс-службе красноярского Следкома, молодая мама живёт с родителями. Утром 5 августа они ушли на работу, и в какой-то момент малыш начал плакать. Чтобы «успокоить» его, детоубийца применила физическую силу.