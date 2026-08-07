В Ужуре молодая мама убила трёхмесячного грудничка, потому что он громко плакал

В Ужуре задержали 18-летнюю девушку, которая убила собственного трёхмесячного сына. Как рассказали в пресс-службе красноярского Следкома, молодая мама живёт с родителями. Утром 5 августа они ушли на работу, и в какой-то момент малыш начал плакать. Чтобы «успокоить» его, детоубийца применила физическую силу.

Жительница Ужура, убившая собственного сына. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Пытаясь его успокоить, применив физическую силу, [она] сдавила руками шею и голову мальчика, в результате чего ребёнок скончался», — говорится в сообщении.

Место убийства ребёнка собственной матерью в Ужуре. Скриншот © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», назначены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая. Решается вопрос о заключении фигурантки под стражу, она признала вину.

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