Останки убитой 15-летней девочки удалось опознать спустя почти полвека

Личность 15-летней жертвы убийства установили в США только спустя почти 50 лет после её гибели. Подробности раскрыло издание People.

Останки девочки наткнулся тракторист в июне 1978 года. Неглубокая могила находилась на винограднике в Калифорнии, неподалёку от Саут-Уилер-Ридж-роуд. На теле зафиксировали явные следы насильственной смерти, но опознать погибшую тогда не вышло. Следователи безуспешно проверяли отпечатки пальцев и стоматологические карты. В ноябре того же года её похоронили как неопознанную.

В 2007 году расследование возобновили. Останки эксгумировали и выделили образцы ДНК. Однако совпадений в базах того времени найдено не было. Решающий сдвиг обеспечил метод судебно-следственной генетической генеалогии, позволяющий через ДНК выходить на потенциальных родственников.

В 2025 году эксперты компании Othram создали новый генетический профиль по фрагменту кости, после чего обнаружили людей, связанных с убитой родственными узами. Дополнительные тесты подтвердили: жертвой оказалась Мишель Колльер, пропавшая без вести в феврале 1978-го.

После опознания останки передали семье для достойного захоронения. Само уголовное дело остаётся незакрытым. Полиция продолжает поиски преступника.

Ранее стало известно, что в Калифорнии спустя 45 лет установили личность женщины, чьи останки были найдены ещё в 1981 году. Ими оказалась миллионерша Тельма Гастон, пропавшая без вести из собственного дома. Останки обнаружил сборщик дров в горах, однако тогда идентифицировать погибшую не удалось. Вскоре после исчезновения Гастон следователи вышли на её возлюбленного — 39-летнего торговца коврами Лоуренса Ремсена, который предъявил фальшивую доверенность и поддельное письмо.