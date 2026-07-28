Сюрприз из морозилки: Родные нашли человеческие останки, разбирая наследство

В американском штате Аляска родственники умершего мужчины обнаружили в его морозильной камере человеческие останки. Об этом сообщает издание Juneau Independent.

Находку сделали во время разбора вещей после смерти хозяина дома. Прибывшие полицейские подтвердили, что в морозильной камере находились останки человека.

По предварительным данным, они принадлежат взрослому мужчине, который также являлся родственником умершего владельца дома. Его возраст оценивается примерно в 50–80 лет.

Во время первоначального осмотра следов ножевых или огнестрельных ранений не обнаружили. При этом полиция продолжает расследование и не исключает версию убийства.

Правоохранители пока не установили, как долго останки находились в морозильной камере. Сообщений о пропаже человека, который мог бы соответствовать найденным останкам, ранее не поступало.

Ранее в башкирском Салавате задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 67-летнего знакомого. По версии следствия, после бытового конфликта тело погибшего спрятали в старом холодильнике и оставили у реки Белой, где спустя несколько месяцев его обнаружили местные жители. Подозреваемый заключён под стражу.