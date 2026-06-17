Ростовчане нашли в мусорном контейнере рядом со школами труп ребёнка

В Ростове-на-Дону в одном из мусорных контейнеров, расположенных в Ворошиловском районе, горожане нашли труп новорождённого ребёнка.

По сведениям портала donday.ru, люди пришли выкинуть мусор и увидели в контейнере крошечного малыша без признаков жизни.

Примечательно, что неподалёку от места находки расположены сразу два учебных заведения — школы и два детских сада, поэтому случившееся потенциально могли увидеть другие дети, гуляющие в этом районе.

В региональном управлении полиции ситуацию пока официально не комментируют, воздерживаясь от каких-либо заявлений до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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