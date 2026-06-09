Молодая мать до смерти забила двухмесячного сына, пока её сожитель заметал следы

В Кировской области фигурантами уголовных дел стали 20-летняя девушка и её 42-летний сожитель. Первую обвиняют в расправе над собственным двухмесячным ребёнком, второго — в укрывательстве особо тяжкого преступления: мужчина помог любовнице вывезти труп младенца и избавиться от него. О подробностях случившегося проинформировало региональное следственное управление СК РФ, опубликовавшее заявление на своей странице во «ВКонтакте».

Фигурантке из города Котельнич официально предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, и по решению суда она отправлена под стражу. Её сожителю инкриминируют вторую часть 316-й статьи УК РФ. По версии следователей, мужчина видел, как сожительница убивает ребёнка, однако вместо звонка в полицию предпочёл помочь женщине замести следы — вместе они отвезли тело погибшего в посёлок Ленинская Искра и спрятали его внутри хозпостройки, относящейся к одному из заброшенных домов.

Трагедия разыгралась в ночь на 1 июня в одном из жилых домов: находясь в сильном алкогольном опьянении, молодая мать несколько раз ударила сына по голове, и от этих травм малыш скончался на месте.

«В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы», — доложили представители ведомства.

Ранее в подмосковных Люберцах прокурор запросил 23 года колонии строгого режима для 28-летнего Муроджона Холназарова. Его обвиняют в убийстве собственной пятимесячной дочери и систематических избиениях беременной гражданской жены и убийстве 8-летней дочери.