Много плакала: На 23 года может отправиться в тюрьму иностранец, забивший насмерть дочь
Прокуратура просит 23 года колонии для мужчины, убившего дочь за плач
В Люберцах гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима для 28-летнего Муроджона Холназарова. Его обвиняют в убийстве собственной пятимесячной дочери и систематических избиениях беременной гражданской жены и убийстве 8-летней дочери, сообщает прокуратура Московской области.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года в посёлке Малаховка. Мужчина нанёс младенцу множественные удары по голове — поводом, по версии следствия, стало то, что девочка «длительное время плакала и раздражала его».
Вместе с тем обвиняемый регулярно избивал гражданскую супругу, которая на тот момент была беременна, а также её несовершеннолетнюю дочь. В подмосковном главке СК добавили, что фигурант является иностранным гражданином.
Прокурор попросила признать Холназарова виновным по трём статьям: убийство малолетнего с особой жестокостью, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. В ходе заседаний подсудимый признал вину лишь частично.
Ранее стало известно, что Гюльчехра Бобокулова, осуждённая за убийство ребёнка в Москве почти десять лет назад и признанная невменяемой, продолжит лечение в психиатрической клинике Казани. Информации о планах экстрадировать женщину в Узбекистан на данный момент нет.
