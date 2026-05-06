Няня, обезглавившая четырёхлетнюю девочку, останется в психбольнице Казани

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, осуждённая после резонансного убийства ребёнка в Москве в 2016 году, продолжит находиться в специализированном психиатрическом стационаре в Казани. Экстрадировать Бобокулову на родину пока никто не планирует. Об этом сообщил сайт MK.Ru.

Женщина остаётся под наблюдением врачей после решения московского суда, признавшего её невменяемой. Вопрос её возможной передачи в Узбекистан на данный момент не рассматривается на официальном уровне. Ключевой причиной называют отсутствие гарантий того, что после возвращения она не окажется на свободе в статусе выздоровевшей.

В таком случае подобное развитие событий может вызвать резко негативную реакцию в российском обществе. Пока Бобокулова продолжает находиться в закрытом медицинском учреждении под контролем специалистов.

Напомним, что в 2016 году Гюльчехру Бобокулову заключили под стражу после трагедии в квартире на улице Народного Ополчения в Москве, где она лишила жизни свою четырёхлетнюю воспитанницу, а затем подожгла помещение. После задержания дело прошло психиатрическую экспертизу в Институте им. Сербского.