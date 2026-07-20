Тайна могилы в горах раскрыта: В США опознали останки богатой наследницы, убитой любовником

Власти Калифорнии поставили точку в деле о загадочном исчезновении 45-летней давности. Как сообщает People, найденные ещё в 1981 году в горах женские останки наконец идентифицировали — они принадлежали миллионерше Тельме Гастон.

Тогда сборщик дров наткнулся на неглубокое захоронение с сильно разложившимся телом, но установить личность погибшей не смогли. Лишь спустя несколько десятилетий выяснилось, что в могиле лежала Гастон, бесследно пропавшая из собственного дома.

На момент исчезновения у женщины был роман с 39-летним торговцем коврами Лоуренсом Ремсеном. Вскоре после её пропажи он предъявил липовую доверенность и поддельное письмо, в котором жертва якобы сообщала, что уехала развлекаться.

Следствие быстро установило факт фальсификации документов. Выяснилось, что Ремсен пытался опустошить счета Гастон почти на сто тысяч долларов и распродать её объекты недвижимости. Мошенника задержали при попытке вернуться в Штаты из Мексики.

В суде авантюрист выдвинул абсурдную версию, будто нашёл останки и выбросил их в океан. Фемида ему не поверила: Ремсена признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее Life.ru рассказывал, как спустя год после убийства полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в расправе над 33-летним уроженцем Омской области. По версии следствия, в июле прошлого года фигуранты 40 и 53 лет забили жертву в квартире в Кудрово, а чтобы скрыть следы, расчленили тело, расфасовали по пяти пакетам и выбросили в канаву у карьера Мяглово в Ленобласти. Останки нашли лишь в мае, а самих обвиняемых схватили в Челябинской области, где они прятались около года. Причиной названа личная неприязнь.