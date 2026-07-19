MI5 советовала депутатам строить комнаты-убежища перед убийством Уиддикомб

Всего за три месяца до убийства бывшего депутата-консерватора Энн Уиддикомб (Уиддекомб) в её доме в Дартмуре британская контрразведка MI5 призвала уязвимых парламентариев оборудовать в своих домах «безопасные комнаты». Соответствующее руководство опубликовало подразделение NPSA, входящее в структуру MI5, сообщает Daily Mail.

В рекомендациях говорилось о создании защищённых зон внутри жилых помещений, оснащении их пуленепробиваемыми стенами, генераторами дыма и внутренним освещением для имитации присутствия. Также советовали подстригать кусты по периметру участка, чтобы лишить злоумышленников укрытий.

Уиддекомб, которой было 78 лет, была убита 8 июля. Подозреваемый — 28-летний Джошуа Керри из Ротерхэма — был задержан через несколько дней. Полиция подтвердила, что подозреваемый не состоял в антиэкстремистской программе Prevent. Позднее к расследованию подключились антитеррористические подразделения. Смерть политика вызвала широкий резонанс в стране и вопросы о защите парламентариев. Премьер-министр сэр Кейр Стармер заявил, что парламент должен делать больше для защиты демократии.