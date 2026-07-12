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12 июля, 07:49

Полиция арестовала нового подозреваемого в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Энн Уиддикомб. Обложка © X / Reform UK

Энн Уиддикомб. Обложка © X / Reform UK

Полиция Великобритании задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего депутата Палаты общин Энн Уиддикомб. Об этом сообщили в полиции графств Девон и Корнуолл.

«28-летний мужчина был задержан в [графстве] Южный Йоркшир вечером 11 июля по подозрению в убийстве Энн Уиддикомб. Подозреваемый — белый британец — в настоящее время находится под стражей. Семья мисс Уиддикомб была уведомлена о развитии событий», — говорится в заявлении полиции.

Задержание провели в Южном Йоркшире при поддержке контртеррористического подразделения. В полиции подчеркнули, что пока нет оснований считать произошедшее терактом.

Ранее по этому делу уже задерживали 26-летнего мужчину. Его взяли под стражу 10 июля, но позже отпустили без предъявления обвинений. Сейчас он больше не является фигурантом расследования.

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Напомним, бывший депутат британского парламента Энн Уиддикомб погибла при загадочных обстоятельствах. Полиция квалифицирует произошедшее как убийство. Тело 78-летней женщины с тяжёлыми травмами нашли в её доме в районе Хейтор (графство Девон). Экстренные службы прибыли на место утром 9 июля после того, как поступил звонок от медиков. Однако реанимировать политика не удалось.

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Наталья Афонина
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