Полиция арестовала нового подозреваемого в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Полиция Великобритании задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего депутата Палаты общин Энн Уиддикомб. Об этом сообщили в полиции графств Девон и Корнуолл.

«28-летний мужчина был задержан в [графстве] Южный Йоркшир вечером 11 июля по подозрению в убийстве Энн Уиддикомб. Подозреваемый — белый британец — в настоящее время находится под стражей. Семья мисс Уиддикомб была уведомлена о развитии событий», — говорится в заявлении полиции.

Задержание провели в Южном Йоркшире при поддержке контртеррористического подразделения. В полиции подчеркнули, что пока нет оснований считать произошедшее терактом.

Ранее по этому делу уже задерживали 26-летнего мужчину. Его взяли под стражу 10 июля, но позже отпустили без предъявления обвинений. Сейчас он больше не является фигурантом расследования.

Напомним, бывший депутат британского парламента Энн Уиддикомб погибла при загадочных обстоятельствах. Полиция квалифицирует произошедшее как убийство. Тело 78-летней женщины с тяжёлыми травмами нашли в её доме в районе Хейтор (графство Девон). Экстренные службы прибыли на место утром 9 июля после того, как поступил звонок от медиков. Однако реанимировать политика не удалось.