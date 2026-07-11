Экс-депутат парламента Великобритании Энн Уиддикомб найдена мёртвой

Бывший депутат парламента Великобритании Энн Уиддикомб погибла при обстоятельствах, которые полиция расследует как убийство. Тело 78-летнего политика с тяжёлыми травмами обнаружили в её доме в районе Хейтор на территории графства Девон. По делу уже задержан 26-летний мужчина.

По данным полиции Девона и Корнуолла, экстренные службы прибыли к дому Уиддикомб утром 9 июля после вызова медиков. Несмотря на оказанную помощь, женщину спасти не удалось. На месте продолжают работать криминалисты, территория оцеплена, а прилегающие дороги остаются перекрытыми.

Днём 10 июля сотрудники правоохранительных органов задержали в Ньютон-Эбботе 26-летнего британца по подозрению в убийстве недалеко от дома бывшего политика. Он находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Руководитель расследования Илона Россон сообщила, что дело находится на начальной стадии, однако продвигается быстрыми темпами. Следователи обходят дома, изучают записи камер видеонаблюдения и просят всех, кто мог заметить что-либо подозрительное в районе Хейтор-Вейл или располагает записями с видеорегистраторов либо дверных камер, передать информацию полиции. Она также призвала жителей воздержаться от публикации неподтверждённых версий произошедшего в социальных сетях.

«Вся страна глубоко потрясена ужасной новостью об обстоятельствах смерти Энн Уиддикомб. Сегодня мы объединяемся, преодолевая политические разногласия, и я выражаю признательность Энн за её самоотверженность на протяжении многих лет государственной службы. Мои мысли и самые искренние соболезнования — семье и друзьям Энн», — написал премьер-министр Кир Стармер в соцсети X.

Энн Уиддикомб была депутатом Палаты общин с 1987 по 2010 год, представляя Консервативную партию. Она занимала ряд постов в теневом кабинете, активно выступала по вопросам уголовного правосудия и иммиграционной политики, а после ухода из парламента стала известна как телеведущая и публицист. Кроме того, в 2019 году Уиддикомб была избрана депутатом Европейского парламента от партии Brexit.

Ранее тела двух несовершеннолетних девушек обнаружили возле жилого дома в Московском районе Рязани. После трагедии Следственный комитет начал расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства двух и более несовершеннолетних. Следователи устанавливают причины гибели девушек, а также выясняют возможных участников событий.