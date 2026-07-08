СК возбудил дело после обнаружения тел двух девушек в Рязани

Как сообщили в региональном управлении СК, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства двух и более несовершеннолетних. Следователи устанавливают причины гибели девушек, а также выясняют возможных участников событий, которые могли повлиять на произошедшее.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Уссурийске, где 43-летнего мужчину, несколько дней пытавшегося получить помощь у прохожих, нашли мёртвым в лесу. Родственники обратились в полицию 22 июня. По их словам, накануне рано утром мужчина ушёл из дома в нижнем белье и не вернулся. Заявители пояснили, что он был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи. Выяснилось, что мужчина подходил к прохожим за помощью, но получал отказ. Некоторые снимали его на телефон, но в полицию никто не сообщил.