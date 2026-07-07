Пропавшую три дня назад девочку нашли бродяжничайшей в Кызыле

Пятнадцатилетняя школьница, пропавшая 4 июля в Кызыле, найдена. Девочка жива, её здоровью ничего не угрожает, сообщили в МВД по Республике Тыва. По данным ведомства, всё это время подросток находилась в родном городе.

«Разыскиваемая несовершеннолетняя найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории города Кызыла, противоправных действий в отношении неё не совершалось», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

По данным МВД, школьница воспитывается в неполной семье и ранее уже уходила из дома. После случившегося сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставят её на профилактический учёт.

Тем временем в Кызыле продолжаются поиски двух школьниц 12 и 13 лет. К операции привлекли более тысячи человек, а зона поиска расширена на сотни километров. По факту исчезновения школьниц возбуждено уголовное дело. 1 июля Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна сказали родителям, что идут гулять. Последний раз камеры зафиксировали их по пути к Енисею, в сторону дамбы. На берегу нашли телефоны и обувь девочек.