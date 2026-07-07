В Уссурийске нашли тело мужчины, который бегал в одних трусах и просил помощи

В Уссурийске 43-летний мужчина, несколько дней просивший помощь у прохожих, был найден мёртвым в лесу. Об этом сообщило городское управление МВД.

Мужчина в одних трусах несколько дней просил помощи у прохожих в Уссурийске, а затем его нашли мёртвым. Видео © Telegram / Полиция Приморья

Родственники обратились в полицию 22 июня. По их словам, накануне рано утром мужчина ушёл из дома в нижнем белье и не вернулся. Заявители пояснили, что он был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи.

В поисках участвовали полицейские, волонтёры отряда «ПримПоиск», блогеры и горожане. Выяснилось, что мужчина подходил к прохожим за помощью, но получал отказ. Некоторые снимали его на телефон, но в полицию никто не сообщил.