Голая россиянка под наркотиками устроила дебош на Кипре

Забег голой 39-летней россиянки перепугал жителей кипрского Лимасола. Женщина употребила смертельную смесь наркотиков и алкоголя и устроила хаос на улицах города, сообщает Baza.

Ногая россиянка в наркотическом бреду перепугала жителей Лимасола. Фото © Telegram / Baza

По данным издания, полиция получила десятки сообщений о голой неадекватной женщине, носящейся по улицам. К моменту приезда наряда она успела спровоцировать аварию — на ходу заскочила в чужую машину, водитель испугался, затормозил и врезался в другой автомобиль.

При задержании полицейские попытались скрутить дебоширку, но она упала на землю, начала трястись, а изо рта пошла пена. Женщину экстренно госпитализировали в реанимацию с переломами рёбер. В крови обнаружили адскую смесь наркотиков и алкоголя. Состояние было настолько тяжёлым, что врачи подключили её к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

Как выяснилось, туристка прибыла на Кипр 2 июня и должна была вернуться в Россию в начале июля. Вместо этого последние дни отпуска она проведёт в больнице, а затем её ждёт разбирательство с полицией.

Ранее жительница Подольска застала голого соседа в постели с детьми. Она проснулась от шума, увидела двухметрового незваного гостя, закричала и потребовала уйти, на что он лишь попросил говорить тише, побродил по квартире и ушёл. Полиция не стала задерживать мужчину, несмотря на противоречивые объяснения.