«Говорите тише»: Двухметровый голый мужчина лёг к детям подольчанки и попросил не шуметь

Жительница Подольска застала голого соседа в постели со своими детьми. Правоохранители не стали задерживать мужчину, несмотря на его противоречивые объяснения, пишет Baza.

Голый сосед лёг в постель с детьми жительницы Подольска. Видео © Telegram / Baza

Екатерина проснулась от шума и сначала подумала, что вернулся муж, но обнаружила двухметрового голого соседа, устроившегося на кровати с её спящими детьми. Шокированная женщина закричала, требуя покинуть квартиру, а незваный гость лишь попросил говорить тише, после чего побродил по чужому жилью и ушёл к себе. Екатерина вызвала полицию.

В ходе проверки сосед сначала уверял, что у него якобы роман с женщиной и она сама его позвала, а ушёл он, испугавшись возвращения мужа. Затем изменил версию: перепутал квартиры после выпитых шести литров пива. Установить обстоятельства не удалось, поэтому уголовное дело возбуждать не стали.

Теперь Екатерина добивается объективной проверки: как и зачем голый сосед пробрался в её квартиру, ложился к детям и почему избежал наказания.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой создать специальный реестр лиц, отбывших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Парламентарий Анастасия Удальцова предложила внедрить строгие системы учёта и надзора за такими преступниками, а также наладить оперативное взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями и службами опеки.