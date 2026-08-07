Жителя Балтийска приговорили к 10 годам колонии за убийство участника СВО
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Суд в Балтийске Калининградской области вынес приговор местному жителю по делу об убийстве участника специальной военной операции. Мужчина получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Следствие установило, что трагедия произошла ночью 1 марта 2026 года. Осуждённый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседом и нанёс ему ножевое ранение в область груди. От полученной травмы 27-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Суд признал 47-летнего жителя Балтийска виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет заключения. Кроме того, с осуждённого взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.
Уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство».
Ранее в селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий убил сослуживца и ранил другого в ходе конфликта, затем продолжил атаку, в результате которой погибли трое местных жителей (двое мужчин и женщина) и ещё трое получили ранения. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что трагедия началась с конфликта между военными, а нападавший задержан.
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