Жителя Балтийска приговорили к 10 годам колонии за убийство участника СВО

Суд в Балтийске Калининградской области вынес приговор местному жителю по делу об убийстве участника специальной военной операции. Мужчина получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие установило, что трагедия произошла ночью 1 марта 2026 года. Осуждённый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседом и нанёс ему ножевое ранение в область груди. От полученной травмы 27-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал 47-летнего жителя Балтийска виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет заключения. Кроме того, с осуждённого взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

Уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство».