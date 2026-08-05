В Таганроге задержали мужчину по делу об убийстве в Петербурге в 2024 году

В городе Таганроге сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве, совершённом более двух лет назад в Санкт-Петербурге. Фигурант был взят по месту жительства и в ближайшее время будет этапирован в Северную столицу для проведения следственных действий.

Как установило следствие, преступление произошло 11 марта 2024 года в квартире на проспекте Луначарского. Мужчина пригласил знакомого под предлогом совместного распития алкоголя, после чего заманил его в ванную комнату, где нанёс телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем злоумышленник вывез тело и скрыл его, чтобы замести следы.

В Таганроге задержали бывшего полицейского по делу об убийстве в Петербурге. Фото © MAX/Питерский Следком

Особенность дела в том, что задержанный ранее сам служил в правоохранительных органах и обладал навыками, необходимыми для сокрытия улик. Тем не менее следователям удалось восстановить картину событий благодаря кропотливой работе.

На данный момент ведутся активные поиски места, где спрятано тело погибшего. Расследование продолжается, задержанному грозит серьёзное наказание по статье об убийстве. Мотивом названы неприязненные отношения между мужчинами.

Ранее в селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий открыл огонь в ходе конфликта, убив сослуживца и ранив другого, затем продолжил атаку, в результате которой погибли трое местных жителей (двое мужчин и женщина) и ещё трое ранены. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что трагедия началась с конфликта между военными, и нападавший задержан.