Губернатор Развожаев: Военный устроил стрельбу под Севастополем, четверо погибли

В селе Хмельницком, расположенном под Севастополем, произошел инцидент. По оперативным данным, военнослужащий открыл огонь, что привело к гибели четырёх человек и ранению ещё четверых.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, «трагедия в Севастополе» началась с конфликта между военными. Сначала подозреваемый выстрелил в своего сослуживца, убив его и ранив другого.

После этого злоумышленник продолжил агрессивные действия. В результате его нападения погибли трое местных жителей: двое мужчин 71 и 59 лет, а также женщина в возрасте 64 лет. Ещё трое гражданских лиц получили ранения.

На данный момент угроза устранена — нападавший задержан. Правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося.

Власти региона координируют помощь пострадавшим. С ранеными работают медики, им оказывается вся необходимая квалифицированная помощь.

Ранее в Иркутске полицейские задержали мужчину, который на остановке общественного транспорта направлял в сторону прохожих и автобусов предмет, похожий на пистолет. Позже выяснилось, что оружие было игрушечным.