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1 августа, 15:35

Полиция установила участников стрельбы с питбайкерами в Калуге

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

В Калуге полицейские установили участников конфликта со стрельбой между мужчиной и несовершеннолетними питбайкерами. Розыском причастных занимались сотрудники городского уголовного розыска. Всех обнаруженных фигурантов доставили в органы для дальнейшего разбирательства.

«Сотрудниками уголовного розыска по Калуге установлены участники конфликта, они доставлены в следственные органы», — сообщили в региональном управлении МВД.

Сколько человек оказалось вовлечено в инцидент, правоохранители пока не уточнили. Причины ссоры и обстоятельства применения оружия также не раскрываются. Теперь следственным органам предстоит восстановить полную картину произошедшего и дать действиям каждой стороны правовую оценку.

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СК начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку на Кубани

В июне под Новосибирском возбудили уголовное дело после стрельбы по 12-летнему школьнику, катавшемуся на питбайке. Ребёнок получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, а глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

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Полина Никифорова
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