Полиция установила участников стрельбы с питбайкерами в Калуге

В Калуге полицейские установили участников конфликта со стрельбой между мужчиной и несовершеннолетними питбайкерами. Розыском причастных занимались сотрудники городского уголовного розыска. Всех обнаруженных фигурантов доставили в органы для дальнейшего разбирательства.

«Сотрудниками уголовного розыска по Калуге установлены участники конфликта, они доставлены в следственные органы», — сообщили в региональном управлении МВД.

Сколько человек оказалось вовлечено в инцидент, правоохранители пока не уточнили. Причины ссоры и обстоятельства применения оружия также не раскрываются. Теперь следственным органам предстоит восстановить полную картину произошедшего и дать действиям каждой стороны правовую оценку.

В июне под Новосибирском возбудили уголовное дело после стрельбы по 12-летнему школьнику, катавшемуся на питбайке. Ребёнок получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, а глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.