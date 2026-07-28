СК начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку на Кубани

Следственный комитет Краснодарского края начал проверку после наезда питбайка на семилетнюю девочку в центре Тихорецка. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По предварительным данным, ребёнок ехал на велосипеде по центральной площади, когда в него врезался водитель мототранспорта.

СК начал проверку после наезда питбайка на девочку в Тихорецке. Видео © Telegram/ Новости Краснодара и Края

После столкновения молодой человек скрылся. Девочка могла получить травмы, сведения о её состоянии уточняются. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность управлявшего питбайком мужчины.

Проверку проводит территориальный отдел СК по Тихорецкому району. По её итогам будет принято процессуальное решение. Руководитель краевого управления Следственного комитета Андрей Маслов поставил ход разбирательства на контроль.

В мае электросамокатчик на высокой скорости сбил девятилетнюю девочку на тротуаре возле Московского зоопарка и уехал. Ребёнка доставили в больницу, а правоохранители позднее установили нарушителя и привлекли его к ответственности.