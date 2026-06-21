Попавший в ДТП на питбайке новгородский подросток получил ожоги 100% тела

В Новгородской области 17-летний водитель питбайка получил ожоги почти всего тела после столкновения с легковушкой. Сейчас за жизнь подростка борются медики в Петербурге. О состоянии парня рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

Авария случилась накануне рядом с деревней Буреги в Старорусском районе. Сначала юношу привезли в местную больницу, где сделали всё, чтобы вывести его из шока. Затем парня в очень тяжёлом состоянии перевезли в Петербург — в клинику Педиатрического университета.

Врачи насчитали у молодого человека ожоги 3–4 степени почти на всём теле — они появились из-за вспыхнувшего топлива. Кроме того, у него открытая травма головы, сломана правая бедренная кость и множество других повреждений.

В университете отметили, что делать прогнозы пока преждевременно, однако определённые поводы для надежды всё же есть.

«Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов отметил, что тяжелейшее ДТП с питбайком стало не первым за последнее время, когда потребовались конкретные и активные меры для спасения пациента. Для этого мобилизованы силы реаниматологов, травматологов, специалистов множества других кафедр, около юноши установлен индивидуальный пост», — отметили в тексте.

Напомним, в деревне Буреги Старорусского округа Новгородской области двое подростков на питбайке выехали на встречную полосу и столкнулись с автомобилем Toyota Camry, после чего питбайк загорелся. 17-летний водитель и его 16-летняя пассажирка получили тяжёлые ожоги и были доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура области организовала проверку по этому факту.