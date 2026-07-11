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11 июля, 07:06

Пьяный рецидивист с игрушечным пистолетом перепугал прохожих в Иркутске

Пьяный рецидивист с игрушечным пистолетом перепугал прохожих в Иркутске. Обложка © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

Пьяный рецидивист с игрушечным пистолетом перепугал прохожих в Иркутске. Обложка © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали мужчину, который на остановке общественного транспорта направлял в сторону прохожих и автобусов предмет, похожий на пистолет. Позже выяснилось, что оружие было игрушечным. Об этом сообщили в МВД по региону.

Пьяный рецидивист с игрушечным пистолетом перепугал прохожих в Иркутске. Видео © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

Сообщение о неизвестном, угрожавшем людям на остановке «Авиазавод», поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 от очевидца. По словам заявителя, после случившегося мужчина сел в автобус и попытался скрыться. Получив ориентировку, наружные наряды начали поиски подозреваемого. Уже спустя 20 минут его удалось найти и доставить в отдел полиции.

«Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Иркутска. При личном досмотре полицейские изъяли у него пластиковый игрушечный пистолет, которым он пугал окружающих», — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него составили административные протоколы по статьям о появлении в общественных местах в нетрезвом виде и мелком хулиганстве.

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Ранее в городе Берёзовском Свердловской области 42-летний местный житель устроил стрельбу из пневматического пистолета по подросткам, которые прошли через его участок в коттеджном посёлке. Конфликт начался после того, как мужчина сделал детям замечание, однако они не отреагировали на его слова.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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