В Челябинске мужчина пострадал при конфликте с использованием ракетницы

В Челябинске произошёл инцидент с использованием ракетницы. По предварительным данным, в ходе уличной потасовки один человек получил ранения. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Как сообщает «Рен-ТВ», конфликт сопровождался применением ракетницы. На опубликованных в интернете кадрах видно, как мужчины достают сигнальный пистолет и производят выстрел в сторону оппонентов, после чего между ними завязывается драка.

«На данный момент известно, что в полицию Челябинска обратились очевидцы конфликта, в котором, предварительно, был один пострадавший. Нападавших ищут», — заявил источник.

А ранее житель Петрозаводска открыл стрельбу из окна на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин. Оба получили огнестрельные ранения и были экстренно доставлены в больницу. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого задержали на месте происшествия.