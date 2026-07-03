Драка со стрельбой произошла в посёлке в Подмосковье, ведётся проверка

В подмосковном посёлке Боброво неизвестные устроили массовую драку, которая сопровождалась выстрелами. К моменту приезда правоохранителей подозреваемые сбежали. Информация о пострадавших устанавливается, начата проверка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«2 июля в вечернее время в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому г.о. поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на улице Лесная в посёлке Боброво, слышны звуки, похожие на выстрелы», — уточнили в ведомстве. Ведётся розыск нарушителей.

Ранее буйная пассажирка сорвала спокойный перелёт из Москвы в Доху. Дебоширка сперва накинулась на собственного спутника, а затем переключилась на ребёнка, сидевшего в заднем ряду. Попытки экипажа и пассажиров привести её в чувство ни к чему не привели — та не слушала уговоров и в итоге сцепилась с одним из мужчин.